При пожаре в театре музкомедии в Екатеринбурге погиб человек

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Возгорание произошло на четвертом этаже в одной из гримерок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Екатеринбурге вспыхнул пожар в здании театра Музыкальной комедии. Возгорание произошло на четвертом этаже в одной из гримерок, что осложнило самостоятельный выход людей на улицу.

Спасатели эвакуировали 105 человек, в том числе и тех, кто ждал помощи на крыше. Их спускали по пожарной лестнице.

По последним данным, погиб мужчина, работник театра. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

«Врачи прибывшей „неотложки“ пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о пострадавших в пожаре в ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы.

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