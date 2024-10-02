При пожаре в театре музкомедии в Екатеринбурге погиб человек
Возгорание произошло на четвертом этаже в одной из гримерок.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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В Екатеринбурге вспыхнул пожар в здании театра Музыкальной комедии. Возгорание произошло на четвертом этаже в одной из гримерок, что осложнило самостоятельный выход людей на улицу.
Спасатели эвакуировали 105 человек, в том числе и тех, кто ждал помощи на крыше. Их спускали по пожарной лестнице.
По последним данным, погиб мужчина, работник театра. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
«Врачи прибывшей „неотложки“ пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По факту следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о пострадавших в пожаре в ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы.
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