Рябков: ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля из-за курса Израиля

Москва опасается, что конфликт может перерасти в еще более кровавое противостояние.
Фото, видео: Baz Ratner/ТАСС; 5-tv.ru
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Конфликт на Ближнем Востоке выходит из-под контроля из-за агрессивного курса Израиля и покровительствующих ему Соединенных Штатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе своего выступления на площадке Международной школы БРИКС.
По словам Рябкова, БРИКС профилируется по тематике Ближнего Востока уже давно. Заместители глав министром иностранных дел объединения уже провели переговоры, по итогам которых выпустили заявление, которое, как отметил Рябкова, должно стать «отрезвляющим сигналом горячим головам».
Ситуация, которая прямо сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, получит максимальное внимание со стороны БРИКС, отметил замглавы МИД.
«Предстоят очень серьезные и важные беседы и переговоры. Ситуация практически выходит из-под контроля и агрессивный курс Израиля и покровительствующих ему США привел уже к огромным жертвам и к нарастанию, опасности перерастания всего этого в еще более широкий, еще более кровавый конфликт», — подчеркнул Рябков.
Он также напомнил, что конфликту будет уделено особое внимание на саммите БРИКС в Казани, который состоится с 22 по 24 октября. На мероприятие приглашен президент Палестины Махмуд Аббас.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль осудил удары по мирному населению на Ближнем Востоке.
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