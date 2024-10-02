«Ушло в прошлое»: за какими специальностями сегодня приходят в колледжи

Эфирная новость 50 0

Кравцов: время экономистов и юристов прошло, сейчас учатся другим профессиям

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент сегодня посетил новую образовательную площадку в индустриальном парке «Руднево».

В Москве сегодня появилась инновационная площадка, где студенты колледжей смогут на практике применять свои знания. Владимир Путин только что принял участие в церемонии открытия.

Президенту рассказали, что в центре можно будет отрабатывать навыки по таким направлениям, как машиностроение, электроника, авиационная промышленность. Внутри находится более двадцати мастерских — где организован полный производственный процесс. Например, те, кто учатся создавать беспилотники, начнут с изготовления корпуса, а закончат расшифровкой данных полета.

Во время церемонии президенту также рассказали, что интерес к рабочим специальностям среди молодежи сейчас очень большой.

«В прошлое ушло, когда в колледжи шли на юристов, экономистов. Сегодня –технические направления, туризм, сельское хозяйство, те вакансии, которые нужны современной экономике России», — сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Дефицит есть? Сколько в Москве таких специалистов?» — спросил президент.

«500 тысяч дефицита, из них две трети именно такие специалисты», — ответил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ваше поручение — подготовить к 2028 году миллион специалистов для ключевых отраслей экономики будет перевыполнено», — заключил Кравцов.

Размещена площадка в индустриальном парке «Руднево» на востоке Москвы. Ежегодно там смогут обучаться более трех тысяч студентов. Кстати, сегодня в России отмечают День среднего профессионального образования.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
93.36
0.14 103.65
-0.52
Звезды на страже финансов: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 20...

Последние новости

19:30
Снова рискуют оказаться за решеткой: новый поворот в уголовной истории Лерчек и Артема Чекалиных
19:20
На пороге масштабной войны: чем ответит Израиль на массированную атаку Ирана
19:02
Врачи в Петербурге повредили гортань вокалисту группы «Аффинаж» Калинину
18:45
«Ушло в прошлое»: за какими специальностями сегодня приходят в колледжи
18:42
Неудобные вопросы: ООН понизила аккредитацию шефу нью-йоркского бюро ВГТРК
18:28
Травля, покушения и компроматы: Захарова указала на методы борьбы Запада с интересами граждан

Сейчас читают

В украинские хранилища недобрали газа
«Для них это сюрприз»: адвокат Гордон прокомментировала обыск в доме Чекалиных
«Он мне звонил не так давно»: Андрей Державин в шоке из-за смерти Добрынина
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения