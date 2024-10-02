Травля, покушения и компроматы: Захарова указала на методы борьбы Запада с интересами граждан

В странах Северной Америки и Евросоюза царит атмосфера «дичайшей пропаганды».

В западных странах перестали действовать демократические институты. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

На желания граждан на Западе уже давно не обращают внимания, как и на их интересы, считает дипломат.

«Устраняются политические конкуренты разными способами: покушения, фейковые компроматы, кампании по травле. Все это делается для того, чтобы оппозиционные партии не стали проводником истинных интересов граждан», — объяснила упадок демократии на Западе Захарова.

По ее словам, сейчас в Северной Америке и Евросоюзе царит «дичайшая пропаганда», которую на граждан выливают изо всех возможных источников. Режим, который сегодня используется в этих государствах, официальный представитель МИД РФ назвала «либерально-демократической диктатурой».

Ранее 5-tv.ru передавал слова Захаровой о том, что западная дипломатия дисквалифицировала сама себя, превратившись в «бюро по раздаче боеприпасов киевскому режиму». По словам Захаровой, подобные анекдоты уже открыто рассказывают в кулуарах Организации Объединенных Наций.