Путин анонсировал новые назначения для участников программы «Время героев»

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 39 0

Глава государства уверен, что все они получили достаточный багаж знаний, чтобы занять свои новые должности.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Некоторые участники программы «Время героев» уже назначены на важные должности. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с Артемом Жогой, которого он назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

«Практически согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента РФ, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, еще один — заместителем председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, и еще один коллега — заместителем губернатора Калужской области», — сказал глава государства.

Еще три участника программы займут должности заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области и советника заместителя гендиректора госкорпорации «Росатом».

«Все это — очень серьезная работа, каждый из них является очень серьезным назначением, каждое из этих направлений деятельности. И я уверен, они справятся, они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России и защищая Россию, но показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время Героев», — добавил Путин.

Назначенный на новую должность Артем Жога поблагодарил президента за доверие. Также он выразил уверенность в том, что все участники программы «Время героев» получили достаточный багаж знаний, чтобы занять свои новые должности.

«Время героев» — программа по подготовке высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каких успехов добились ВС РФ в Курской области.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
94.51
1.15 104.45
0.80
Звезды на страже финансов: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 20...

Последние новости

1:38
Путин открыл уникальный индустриальный парк «Руднево»: главное
1:19
Если мучают боли в шее: тренер назвал лучшие упражнения для офисных работников
1:00
Помогали киберпреступникам и хакерам: в Петербурге накрыли банду криптовалютчиков
0:41
«Я не хотел ее убивать»: забивший насмерть солистку группы Una получил 8 лет колонии
0:22
Путин анонсировал новые назначения для участников программы «Время героев»
0:13
Оказались в ловушке: как спасали застрявших на мели косаток на Камчатке

Сейчас читают

В украинские хранилища недобрали газа
«В руках шантажистов»: Успенская вышла на связь после пропажи дочери
Один детеныш погиб: подозреваемый в краже трех кенгурят задержан
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения