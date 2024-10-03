Путин анонсировал новые назначения для участников программы «Время героев»

Некоторые участники программы «Время героев» уже назначены на важные должности. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с Артемом Жогой, которого он назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

«Практически согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента РФ, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, еще один — заместителем председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, и еще один коллега — заместителем губернатора Калужской области», — сказал глава государства.

Еще три участника программы займут должности заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области и советника заместителя гендиректора госкорпорации «Росатом».

«Все это — очень серьезная работа, каждый из них является очень серьезным назначением, каждое из этих направлений деятельности. И я уверен, они справятся, они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России и защищая Россию, но показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время Героев», — добавил Путин.

Назначенный на новую должность Артем Жога поблагодарил президента за доверие. Также он выразил уверенность в том, что все участники программы «Время героев» получили достаточный багаж знаний, чтобы занять свои новые должности.

«Время героев» — программа по подготовке высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

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