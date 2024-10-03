В Хабаровске горит краевой музыкальный театр

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 585 0

На месте ЧП работают спасатели.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр, сообщило региональное управление МЧС РФ. Сейчас на месте происшествия работают 39 специалистов и восемь единиц техники.

По информации ведомства, горит обшивка и кровля здания, площадь возгорания достигла одной тысячи квадратных метрах.

Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне сильный пожар произошел в здании театра Музыкальной комедии в Екатеринбурге. В результате инцидента погиб один человек. Полная хронология трагедии — в нашем материале.

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