Вандалы разрушили Аллею памяти Владимира Жириновского в Воронеже

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 19 0

Неизвестные сломали несколько деревьев и табличку.

Вандалы разрушили Аллею памяти Владимира Жириновского в Воронеже

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В Воронеже неизвестные разрушили Аллею памяти председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Активисты уже подали заявление в полицию. Об этом ТАСС сообщил Даниил Рязанцев — заместитель координатора воронежского отделения фракции по идеологической работе.

«Аллею организовали силами воронежского регионального отделения ЛДПР 24 ноября 2022 года в Коминтерновском районе, в Московском сквере. Недавно неизвестные сломали несколько деревьев и табличку», — сообщил Даниил Рязанцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возбуждено уголовное дело против вандала, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова. Злоумышленнику грозит до трех месяцев ареста либо штраф до 40 тысяч рублей.

Напомним, молодой парень 22 сентября  вырвал крест на могиле артиста, переместил его фотографии и разбросал цветы.

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