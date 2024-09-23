На вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбуждено уголовное дело

Какое наказание ему грозит?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В отношении мужчины, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В отношении молодого человека 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — говорится в сообщении.
Вандалу грозит до трех месяцев ареста либо штраф до 40 тысяч рублей.
Днем 22 сентября 19-летний мужчина пытался разгромить могилу известного телеведущего. Он вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы. Его остановила местная охрана, но объяснить свои действия внятно дебошир не смог. После неудавшейся попытки побега на самокате его передали полиции.
Сейчас могила Маслякова приведена в порядок. Семья телеведущего написала заявление в полицию на молодого человека.
Ранее 5-tv.ru писал, что разгромившего могилу Маслякова вандала отправили в психбольницу.
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