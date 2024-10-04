Опасные ограничения: может ли диета привести к дефициту железа

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

Газета.ру.: строгие ограничения в еде приводят к дефициту железа

Опасные ограничения: может ли диета привести к дефициту железа

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

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В погоне за идеальной фигурой многие не замечают, как вредят своему организму. О чем нужно знать?

В последнее время врачи все чаще сталкиваются с обращениями пациентов, страдающих от дефицита железа и упадка сил. Сеть клиник Biorise провел исследование крови людей с такими жалобами, чтобы понять, почему это происходит. Результаты были опубликованы на сайте Газета.ру.

Оказалось, что все пациенты, обратившиеся с подобными проблемами, в последние полгода придерживались строгих диет, которые и привели к дефициту железа. В ходе исследования, проведенного в крупных городах России, было опрошено более четырех тысяч человек, и все они исключили из своего рациона продукты, содержащие животный.

«Многие люди ошибочно полагают, что, исключая из своего рациона определенные продукты, они делают выбор в пользу своего здоровья. Однако без помощи эксперта и медицинских анализов, которые отражают состояние здоровья, такие решения могут быть рискованными. Если не учесть необходимость восполнения важных элементов, таких как железо, последствия могут быть крайне негативными», — сказал сооснователь Biorise Камиль Вильданов.

Дефицит железа можно определить по следующим признакам: постоянная усталость, апатия, упадок сил и снижение концентрации внимания.

Чтобы компенсировать недостаток железа, необходимо придерживаться правильного питания, которое будет включать альтернативные источники этого микроэлемента или витаминные добавки. Отсутствие сбалансированного рациона может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Исследователи также выяснили, что на уровень усвоения железа влияет напиток, который мы пьем. Многие респонденты, испытывающие дефицит железа, отдавали предпочтение кофе или чаю вместо обычной воды. Однако танины, содержащиеся в этих напитках, блокируют усвоение данного микроэлемента.

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