Алсу отправилась к косметологу, узнав о 20-летней пассии Абрамова

После появления новостей о новой 20-летней пассии бизнесмена Яна Абрамова, Алсу отправилась к косметологу на омолаживающие процедуры. Снимки певицы из салона красоты публикует 7Дней.ru.

«Вот, видите, кожа покраснела. Чувствую, как она после лазера немного пылает. Но, наверное, это хорошо для эффекта», — рассказала знаменитость.

Она отметила, что отправилась к специалисту перед предстоящими концертами в Доме музыки. А вовсе не из-за того, что ее бывший возлюбленный был замечен с молоденькой красоткой.

Накануне стало известно, что Ян Абрамов, не дождавшись решения по делу о разделе имущества, стал встречаться с 20-летней девушкой, очень похожей на Алсу. Кроме того, бизнесмен не жалеет денег на новую пассию: она летает только на частных самолетах и получает тонны дорогих подарков.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись 27 августа после 18 лет брака. За это время у них появилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Певица признавалась, что справиться с трудным жизненным периодом ей помогли любимые поклонники.

Кроме того, блогера и модель Анастасию Решетову подозревают в романе с Яном Абрамовым. Сама же бывшая возлюбленная Тимати отрицает связь с на тот момент женатым мужчиной. Однако Алсу считает, что Решетова врет. Такая реакция исполнительницы вызвала массу негатива в сторону Решетовой, после чего интернет-пользователи обвинили блогера в разрушении семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Абрамова ответил на обвинения Алсу.