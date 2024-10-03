«Активно погрузиться»: Жога рассказал о планах на посту полпреда президента в УрФО

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 47 0

Жога в должности полпреда президента намерен активно погрузиться в работу в УрФО

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru

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Накануне глава РФ Владимир Путин назначил его на эту должность.

Артем Жога на новой должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) намерен активно погрузиться в работу и жизнь региона. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

В частности, он планирует познакомиться с коллективом на новом рабочем месте, проехать все регионы и города, пообщаться с администрацией и выслушать, какие есть сейчас острые проблемы и что необходимо для их решения.

«Ну, и активно погрузиться в работу, в жизнь региона. Уральский федеральный округ очень большой. Я посмотрел по карте, довольно-таки большая территория. Так что мне предстоит много перемещений и знакомств», — сказал Жога.

Он добавил, что прежде уже посещал регион, ему очень понравился Ханты-Мансийск, где живут прекрасные, доброжелательные люди.

Накануне президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе председателя Народного совета ДНР Артема Жогу. Предложение было озвучено в ходе личной встречи. Жога поблагодарил, в свою очередь, президента за доверие. Также он выразил уверенность в том, что все участники программы «Время героев» получили достаточный багаж знаний, чтобы занять свои новые должности.

Командир легендарного батальона «Спарта» прошел стажировку по программе «Время героев», специализированной на подготовке высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей их работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие должности получили участники программы «Время героев». Это принципиальный поворот страны к тем, кто без остатка отдает себя Отечеству. И теперь им предстоит доказать, что они не только безупречные бойцы, но и эффективные управленцы.

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