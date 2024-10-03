В РУВИКИ появился искусственный интеллект на нейросети Yandex GPT

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

Сегодня компьютерный разум способен не просто выдать статью по запросу пользователя, но и предоставить подробный ответ на любой вопрос.

В РУВИКИ появился искусственный интеллект на нейросети Yandex GPT

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Интернет-энциклопедия РУВИКИ представила обновление, функционал которого позволяет пользователю получать информацию при помощи генеративного ответа на базе нейросети Yandex GPT. Теперь поиск внутри энциклопедии может не просто выдавать статью по запросу, но и транслировать развернутый ответ, основываясь на энциклопедических материалах РУВИКИ.

Теперь пользователи сервиса после отправки запроса будут получать от нейросети ответ, состоящий из трех частей:

  • генеративный ответ от Yandex GPT;
  • ссылки на статьи, которые были использованы для формирования ответа;
  • другие статьи, которые помогут углубиться в интересующую тему.

Искусственный интеллект тщательно изучает базу данных РУВИКИ, учитывает постоянные обновления и генерирует единый ответ на основе всех полученных данных.

«С момента объявления о создании РУВИКИ мы говорили о том, что планируем взаимодействовать с искусственным интеллектом. Я благодарю Yandex за возможность этого экспериментального партнерства, которое действительно изменит то, как работают энциклопедии в XXI веке. Мы рады стать частью этой огромной и нужной работы. А также сделать поиск качественных знаний для всех российских пользователей удобным и технологичным», — рассказал генеральный директор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.

Он также подчеркнул особую важность того, чтобы информация, которую собирали для пользователя нейросети, была качественной и достоверной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нейросети научились предсказывать преступления.

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В РУВИКИ появился искусственный интеллект на нейросети Yandex GPT

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