Стало известно о долге звезды «Брата-2» Мурзенко перед ФНС

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 31 0

Актер из «Брата-2» Константин Мурзенко задолжал ФНС 1,5 миллиона рублей

Стало известно о долге звезды «Брата-2» Мурзенко перед ФНС

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Он не платил налоги с 2019 года.

Долг нашли у актера и кинорежиссера Константина Мурзенко перед Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом стало известно 5-tv.ru.

В данных из открытых источников указывается, что Мурзенко задолжал ФНС более 1,5 миллиона рублей. Налоги он не уплачивал с 2019 года.

Популярность к Константину Мурзенко как к актеру пришла после роли «Фашиста» в фильме «Брат-2» в 2000 году. В 2001-м он снял фильм «Апрель», причем создал его по своему сценарию, равно как и «Жесткое время», «Мама, не горюй», «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Артем Чекалин обратился к публике и посоветовал платить налоги, а также жить честно. Заявление знаменитость сделал после того, как правоохранители возбудили в отношении него и его экс-супруги Валерии (Лерчек) Чекалиной уголовное дело.

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