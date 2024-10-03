Стало известно о долге звезды «Брата-2» Мурзенко перед ФНС

Он не платил налоги с 2019 года.

Долг нашли у актера и кинорежиссера Константина Мурзенко перед Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом стало известно 5-tv.ru.

В данных из открытых источников указывается, что Мурзенко задолжал ФНС более 1,5 миллиона рублей. Налоги он не уплачивал с 2019 года.

Популярность к Константину Мурзенко как к актеру пришла после роли «Фашиста» в фильме «Брат-2» в 2000 году. В 2001-м он снял фильм «Апрель», причем создал его по своему сценарию, равно как и «Жесткое время», «Мама, не горюй», «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Артем Чекалин обратился к публике и посоветовал платить налоги, а также жить честно. Заявление знаменитость сделал после того, как правоохранители возбудили в отношении него и его экс-супруги Валерии (Лерчек) Чекалиной уголовное дело.