«Платите налоги»: блогер Артем Чекалин честно обратился к публике
Блогер Артем Чекалин обратился к публике и посоветовал платить налоги
Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В отношении интернет-знаменитости снова возбуждено уголовное дело.
Популярный блогер Артем Чекалин посоветовал своей публике вовремя платить налоги, а также жить честно. Слова знаменитости передал его адвокат Сергей Гуров в разговоре с 5-tv.ru.
Как отметил юрист, он не имеет права разглашать данные предварительного расследования, начавшегося накануне после возбужденного уголовного дела в отношении четы Чекалиных. Однако адвокат поделился: настроение у блогера «боевое», он искренне настроен на «победу».
«В массы ничего не передавал. Ну кроме: «Платите налоги. Живите честно», — сказал Гуров.
Накануне стало известно, что чета Чекалиных вновь столкнулась с юридическими сложностями. После громкого дела о неуплате налогов МВД России возбудило уголовное дело в отношении Артема и его бывшей супруги Валерии (Лерчек) по статье 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
По адресам медийных персон уже провели обыск. По версии следствия, Чекалины по подложным документам выводили средства, полученные от своих марафонов, в Дубай. Ущерб от действий блогеров, согласно источнику 5-tv.ru, составил порядка 250 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом повороте в уголовной истории Лерчек и Артема Чекалиных.
- 3 окт
- Лерчек и Артем Чекалины задержаны на 48 часов по делу о валютных махинациях
- 2 окт
- Снова рискуют оказаться за решеткой: новый поворот в уголовной истории Лерчек и Артема Чекалиных
- 2 окт
- Ущерб по новому делу блогеров Чекалиных составил более 250 млн рублей
- 2 окт
- «Для них это сюрприз»: адвокат Гордон прокомментировала обыск в доме Чекалиных
- 2 окт
- Против блогеров Чекалиных возбудили новое уголовное дело
- 17 сент
- «Давно на зоне должен быть»: почему на экс-мужа Нюши подали заявление в полицию
- 2 авг
- Сдулась после развода: Лерчек пожаловалась на внезапную потерю веса
- 29 мая
- Бедная богачка: зачем Лерчек публично жалуется на проблемы с деньгами
- 5 мая
- Лерчек отреагировала на новости о новом многомиллионном долге
- 4 мая
- Урок не усвоен: Лерчек опять задолжала налоговой миллионы
Читайте также
58%
1.15 104.45
0.80
Нашли ошибку?