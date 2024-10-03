«Платите налоги»: блогер Артем Чекалин честно обратился к публике

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 64 0

Блогер Артем Чекалин обратился к публике и посоветовал платить налоги

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

В отношении интернет-знаменитости снова возбуждено уголовное дело.

Популярный блогер Артем Чекалин посоветовал своей публике вовремя платить налоги, а также жить честно. Слова знаменитости передал его адвокат Сергей Гуров в разговоре с 5-tv.ru.

Как отметил юрист, он не имеет права разглашать данные предварительного расследования, начавшегося накануне после возбужденного уголовного дела в отношении четы Чекалиных. Однако адвокат поделился: настроение у блогера «боевое», он искренне настроен на «победу».

«В массы ничего не передавал. Ну кроме: «Платите налоги. Живите честно», — сказал Гуров.

Накануне стало известно, что чета Чекалиных вновь столкнулась с юридическими сложностями. После громкого дела о неуплате налогов МВД России возбудило уголовное дело в отношении Артема и его бывшей супруги Валерии (Лерчек) по статье 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По адресам медийных персон уже провели обыск. По версии следствия, Чекалины по подложным документам выводили средства, полученные от своих марафонов, в Дубай. Ущерб от действий блогеров, согласно источнику 5-tv.ru, составил порядка 250 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом повороте в уголовной истории Лерчек и Артема Чекалиных.

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