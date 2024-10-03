Такое состояние возникает по многим причинам. Среди самых распространенных — нарушение режима дня.

Послеобеденная сонливость возникает из-за перераспределения кровотока. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог Ирина Островская.

По ее словам, такое состояние является постпрандиальной сонливостью. Происходит это следующим образом: кровь начинает поступать к органам желудочно-кишечного тракта, а кровоснабжение головного мозга уменьшается, и поступление кислорода снижается.

«Также после трапезы увеличивается количество серотонина и мелатонина, которые способствуют расслаблению тела и уменьшается количество нейромедиатора орексина, который дает телу чувство бодрости, активности и работоспособности», — отметила врач.

Чтобы избавиться от сонливости после обеда, стоит пересмотреть рацион. Чаще всего такой эффект возникает после употребления калорийной пищи, простых углеводов и рафинированных жиров. Также важно соблюдать режим дня и не забывать о прогулках на свежем воздухе.

При этом сонливость может являться и симптомом некоторых проблем со здоровьем, например, нарушения углевого обмена. Чтобы исключить эти факторы, лучше проконсультироваться со специалистом.

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