Эндокринолог Островская: послеобеденная сонливость связана с кровотоком
Фото: www.globallookpress.com/Jan Tepass
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Такое состояние возникает по многим причинам. Среди самых распространенных — нарушение режима дня.
Послеобеденная сонливость возникает из-за перераспределения кровотока. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог Ирина Островская.
По ее словам, такое состояние является постпрандиальной сонливостью. Происходит это следующим образом: кровь начинает поступать к органам желудочно-кишечного тракта, а кровоснабжение головного мозга уменьшается, и поступление кислорода снижается.
«Также после трапезы увеличивается количество серотонина и мелатонина, которые способствуют расслаблению тела и уменьшается количество нейромедиатора орексина, который дает телу чувство бодрости, активности и работоспособности», — отметила врач.
Чтобы избавиться от сонливости после обеда, стоит пересмотреть рацион. Чаще всего такой эффект возникает после употребления калорийной пищи, простых углеводов и рафинированных жиров. Также важно соблюдать режим дня и не забывать о прогулках на свежем воздухе.
При этом сонливость может являться и симптомом некоторых проблем со здоровьем, например, нарушения углевого обмена. Чтобы исключить эти факторы, лучше проконсультироваться со специалистом.
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