«Преодолеть подъемы иногда сложно»: польза и вред «лестничных» тренировок

Кто-то считает это спортивной нормой, а кто-то медицинской необходимостью.

Иногда подъем по лестнице вызывает дискомфорт, и многие не задумываются, что он может приносить пользу. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев.

Он отметил, что подъем по лестнице для здорового человека расценивается как отличная кардиотренировка. Благодаря ей увеличивается частота сердечных сокращений, глубины дыхания, повышается выносливость, активизируется обмен веществ, укрепляются мышцы и суставы. Однако не все могут позволить себе такую нагрузку.

«Преодолеть большое количество лестничных подъемов люди зрелого возраста и пациенты с болезнями сердца, опорно-двигательного аппарата, некоторыми болезнями легких и заболеваниями, сопровождающимися головокружениями, при тромбофлебите и т. д. уже не в состоянии, особенно — по нескольку раз в день», — резюмирует Калинчев.

Врач предупреждает, что, если появляется боль за грудиной, затрудненное дыхание, внезапная слабость в ногах, появление мушек перед глазами, ощущение дурноты. То это признак того, что данная тренировка человеку не под силу. Он рекомендует держаться за поручень при спуске и бережно относиться к своему состоянию.

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