Росгвардия провела тренировки в преддверии Дня ОМОН с коллегами из Ирака

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Евгения Романова
Евгения Романова 93 0

Гости познакомились с тактикой действий полицейского спецназа и прошли психологическую полосу препятствий.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Пресс-служба Росгвардии России; 5-tv.ru

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Накануне дня ОМОН прошли совместные тренировки сотрудников отрядов мобильного особого назначения с огневой, тактико-специальной, инженерной и медицинской подготовкой вместе с коллегами из Народного ополчения Ирака. Делегация прибыла в Россию 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Зарубежные гости ознакомились с образцами вооружения и специальной техники и учебно-тренировочной базой подразделений специального назначения, а также примерили и подогнали используемое российскими специалистами снаряжение и экипировку», — говорится в сообщении.

Иракские бойцы смогли попрактиковаться в стрельбе из разных видов оружия и пройти психологическую полосу препятствий, а также отработать вопросы оказания первой медпомощи и самопомощи под огнем условного противника.

Гости вместе с тем смогли ознакомиться с тактикой действий полицейского спецназа Росгвардии при задержании и уничтожении передвигающихся на автомобиле.

Сегодня, 3 октября, отмечают свой профессиональный праздник сотрудники и ветераны отрядов мобильных особого назначения. Это уже 36-я годовщина образования подразделений.

Сотрудники ОМОН выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан, борются с терроризмом и экстремизмом. Они также участвуют в спецоперациях, сопровождают следственные, оперативные и другие мероприятия. При этом инженерно-технические группы ОМОН обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

В пресс-службе подчеркнули, что за историю существования ОМОН за проявленные мужество и героизм были удостоены 29 сотрудников звания «Герой России», причем 24 из них посмертно. Также более семи тысяч омоновцев награждены орденами и медалями.

Ранее 5-tv.ru писал, что ОМОН неизменно доказывает верность Родине. Директор Росгвардии Виктор Золотов поблагодарил сотрудников и ветеранов отрядов.

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