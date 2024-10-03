«Не собиралась рожать»: Марина Федункив сделала шокирующее признание

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 47 0

Марина Федункив заявила, что мать не хотела ее рожать

«Не собиралась рожать»: Марина Федункив сделала шокирующее признание

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса приоткрыла завесу личной жизни.

Звезда Comedy Woman Марина Федункив рассказала о сложных отношениях с матерью и детстве. Этим артистка поделилась в шоу на Rutube.

По словам Федункив, отец и мать отказались от нее, когда малышке было всего полгода. Девочку передали на воспитание бабушке и дедушке и, как вспоминает Марина, благодаря их любви ее детство было очень счастливым. Однако когда знаменитость поступила в вуз, ей пришлось переехать жить к матери с отцом.

«Из тепличных условий, где меня любили, лелеяли, говорили, что я самая классная в мире. И там началось мое воспитание. Я просто пришла в институт и сказала: «Я хочу общежитие». Моя мама всегда говорила «Вот, это ты ее хотел, я ее вообще не собиралась рожать», — поделилась Федункив.

К счастью, сейчас Марина, по ее собственным словам, абсолютно счастлива. В 2021 году она вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. И, кажется, скоро у семейства ожидается прибавление. Как писал ранее 5-tv.ru, Федункив перестала скрывать свою беременность.

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