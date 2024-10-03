Путин отметил важность развития единого образовательного пространства в РФ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Глава РФ объявил о главной цели национального проекта «Молодежь и дети».

Путин отметил важность развития единого образовательного пространства в РФ

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

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России нужно объединить все уровни образования, чтобы превратить их в единую систему. С таким заявлением выступил глава РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».

«Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта „Молодежь и дети“, — чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом», — цитирует президента официальный Telegram-канал Кремля.

Владимир Путин также выразил свою благодарность учителям из приграничных регионов, Донбасса и Новороссии. По его словам, учить детей в такое непростое время — это знак не только профессионализма, но и настоящего мужества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник боевых действий может занять пост президента России согласно Конституции РФ. Речь идет о кадровых назначениях в рамках программы «Время героев». Назначения участников программы на государственные должности носят рациональный характер.

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