«Беда просто»: Путин указал на необходимость заняться школами ДНР и ЛНР

Президент также выразил благодарность героическим учителям.

Российские власти должны уделить пристальное внимание школам в новых регионах. С таким заявлением выступил глава РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года».

«Мы посмотрели, что на наших так называемых новых территориях: ЛНР, ДНР, в Новороссии, Херсонской области — беда просто», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, прежние власти не занимались этим вопросом. Теперь к нему ответственно подойдет Россия, поскольку качественное образование — это крайне важный фактор как для воспитания, так и для всей дальнейшей жизни человека. Президент также поручил привести в порядок библиотеки на новых территориях РФ.

Владимир Путин обратился к учителям, которые воспитывают детей в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии.

«В очень непростых обстоятельствах вы делаете все, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию», — поблагодарил педагогов президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил важность развития единого образовательного пространства в РФ.