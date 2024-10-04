Решающая попытка: что происходит с застрявшими на мели касатками

На Камчатке продолжается операция по спасению казавшихся в ловушке морских животных.

На Камчатке начинается решающий этап операции по спасению семьи косаток, которые застряли на мели, около рыбацкого поселка, недалеко от берега. Двое суток их пытаются оттащить к большой воде, но именно сейчас в Охотском море хороший прилив, есть все шансы на успех. Эксклюзивные кадры того, что сейчас происходит на месте — смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Анастасии Михальченко.

Постепенно светает, с минуты на минуту здесь появятся спасатели. Пока за моей спиной вы видите, что очередной прилив не помог косаткам самостоятельно добраться до большой воды. Они по-прежнему на мели, в лимане. Тем не менее уровень воды достаточно высокий, поэтому есть надежда, что сегодняшние попытки спасти животных завершатся успехом.

Видно, что детеныши далеко не отплывают, кружат рядом. А вот так проходила спасательная операция накануне, до наступления ночи.

В звуках, которые она издает, сквозит отчаяние. Глаза прикрыты. Кажется, эта взрослая касатка на последнем издыхании. На этих кадрах она действительно медленно погибает. В отличие от рыб, касатки дышат как человек — воздухом. Через дыхало сверху.

А здесь, на мелководье, касатку развернуло так, что дышать она уже может. Рядом, словно пытаясь ее спасти, собрались детеныши. Только большой группе спасателей с прочными сетями удалось перевернуть касатку. Со всех сторон ее высохшую кожу стали поливать водой. Но увидели, что она ранена — камни и песок разодрали ее спину.

По неизвестной причине, из Охотского моря касатки через узкий канал заплыли в закрытый лиман. И сами уже не смогли выбраться. Ориентироваться в воде им помогает внутренняя система эхолокации, и, возможно, это она дала сбой. Чтобы правильно дышать — им необходимо двигаться. А во время отлива воды стало так мало, что касатки начали задыхаться и резаться о дно.

Спасатели и волонтеры накануне искали способы, как оттащить касаток на более глубокие участки. Но ни один вариант не сработал. Из-за того, что дно илистое — любая техника там вязла. А вручную даже большой группе людей сдвинуть касатку почти невозможно. Взрослая особь весит до восьми тонн. Дежурить здесь продолжили даже с наступлением темноты.

Для касаток эта ночь станет второй попыткой выбраться в открытое море. И здесь очень надеются, что они уплывут. Каждый новый день на мелководье для касаток смертельно опасен.