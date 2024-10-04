Космическим войскам России исполнилось 67 лет

Эфирная новость 23 0

Именно 4 октября 1957 года СССР успешно запустил первый искусственный спутник Земли.

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Космическим войскам России сегодня исполнилось 67 лет. Именно 4 октября 1957 года в Советском Союзе было положено начало космической эры — успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Специалисты, которые вели подготовку к полету, и стали основой для формирования совершенно нового рода войск.

Сегодня космические войска выполняют важнейшие для страны задачи: обеспечивают запуск и управление аппаратами российской орбитальной группировки, контролируют космическое пространство и обеспечивают работу системы предупреждения о ракетном нападении. В соединениях постоянно идет переоснащение на новейшие перспективные образцы вооружения. Кроме того, скоро введут в строй радиолокационные станции нового поколения в Республике Коми и Мурманской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что космонавт Олег Кононенко стал рекордсменом по проведенному в космосе времени. Он был в космосе 1101 суток.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
95.03
0.52 104.87
0.42
Будьте осторожны с финансами: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 октя...

Последние новости

14:28
«Чувствую себя прекрасно»: Збруев вышел на связь после новостей о госпитализации
14:12
«Мне будет очень не хватать»: Укупник посетил прощание с Добрыниным
13:59
Космическим войскам России исполнилось 67 лет
13:42
Притворялся женщиной: в Истре задержан учитель, который вел переписку со школьницами
13:30
ВС РФ освободили за неделю шесть населенных пунктов в зоне СВО
13:22
За неделю в плен российским военным сдались 83 украинских боевика

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Актера Александра Збруева экстренно госпитализировали
«Он останется в сердцах»: в Москве прощаются с Вячеславом Добрыниным
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения