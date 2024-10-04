Космическим войскам России исполнилось 67 лет

Космическим войскам России сегодня исполнилось 67 лет. Именно 4 октября 1957 года в Советском Союзе было положено начало космической эры — успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Специалисты, которые вели подготовку к полету, и стали основой для формирования совершенно нового рода войск.

Сегодня космические войска выполняют важнейшие для страны задачи: обеспечивают запуск и управление аппаратами российской орбитальной группировки, контролируют космическое пространство и обеспечивают работу системы предупреждения о ракетном нападении. В соединениях постоянно идет переоснащение на новейшие перспективные образцы вооружения. Кроме того, скоро введут в строй радиолокационные станции нового поколения в Республике Коми и Мурманской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что космонавт Олег Кононенко стал рекордсменом по проведенному в космосе времени. Он был в космосе 1101 суток.