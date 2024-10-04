Пересечь Европу: французский чиновник собирается доехать до Азербайджана на велосипеде

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Французский чиновник собирается доехать до Азербайджана на велосипеде

Пересечь Европу: французский чиновник собирается доехать до Азербайджана на велосипеде

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Путешествие приурочено к конференции ООН по изменению климата.

Заместитель мэра французского города Бордо собирается пересечь на велосипеде пять стран Европы и добраться до Азербайджана. Как пишет издание Le Figaro, свое путешествие чиновник приурочил к конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в ноябре в Баку (COP29).

Идея поездки, по словам Гиймена, заключается в том, чтобы поддержать акцию по популяризации экологичных видов транспорта. Путешествие запланировано на период с 7 октября по 30 ноября. Чиновник пересечет границы Италии, Албании, Северной Македонии, Болгарии и Грузии.

При этом сам Лоран Гиймен принять участие в конференции не сможет, так как власти Азербайджана рекомендовали гражданам Франции не посещать их страну «без веских причин». Напряженность в отношениях двух государств связана с военной и финансовой поддержкой Францией Армении после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Несмотря на то, что заммэра удалось получить визу в Азербайджан, ему все равно пришлось отказаться от участия в COP29, так как его присутствие в Баку считалось слишком рискованным.

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