Спрятавшая тело сожителя в диван петербурженка страдает шизофренией

Жительница Санкт-Петербурга, подозреваемая в убийстве сожителя, страдает шизофренией. Кроме того, как стало известно 5-tv.ru, ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление.

Труп мужчины был найден правоохранителями после того, как соседи пожаловались на неприятный запах, доносящийся из квартиры. По версии следствия, подозреваемая обмотала тело сожителя одеялом и спрятала в диван. Сколько именно он там пролежал, еще предстоит выяснить, но жители подъезда считают, что не менее недели.

По данным источника 5-tv.ru, 14 лет назад петербурженка нанесла смертельные увечья бездомному. Убийство она совершила, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо тюрьмы ее отправили на принудительное лечение, так как признали невменяемой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кровавой ссоре в Кемеровской области, где жена зарубила мужа топором. Преступление произошло в разгар ссоры. В итоге женщина нанесла мужчине более пяти ударов топором по голове. В результате от полученных травм пенсионер скончался на месте.