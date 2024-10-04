Лерчек не признала вину в выводе валюты по подложным документам

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отказывается признавать вину в нелегальном выводе более 250 миллионов рублей за рубеж с использованием фальшивых документов. Об этом ее адвокат Екатерина Гордон сообщила ТАСС.

«Чекалина не признает вину», — подчеркнула правозащитница.

Накануне в столичной прокуратуре сообщили, что блогеру, ее бывшему мужу Артему Чекалину и их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в проведении валютных операций с использованием подложных документов. В ближайшее время всем троим будет избрана мера пресечения.

Уточнялось, что преступление, в совершении которого обвиняют Чекалину, связано с ее фитнес-марафонами. При их продаже заключились договоры с иностранными компаниями, оплата поступала на счета зарубежного банка.

Блогеры при этом отчитывались перед контролирующими организациями в России, предоставляя фальшивые документы. По версии следствия, эта схема позволила им вывести за пределы страны свыше 250 миллионов рублей.

Уголовное дело против Чекалиных возбуждено по статье 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Если их вина будет доказана, то им может грозить до десяти лет лишения свободы.

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