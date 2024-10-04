В технополисе «ЭРА» обсудили применение робототехнических комплексов в войсках

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Мантуров провел стратегическую сессию по применению робототехники в войсках

Фото, видео: Пресс-служба Народного фронта; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В рамках мероприятия были представлены современные и перспективные образцы вооружений российского производства.

Стратегическая сессия, посвященная развитию наземных робототехнических комплексов и морских безэкипажных дронов военного назначения, прошла в Военном инновационном технополисе (ВИТ) «ЭРА».

Руководил мероприятием первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. В обсуждении участвовали заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко, члены коллегии Военно-промышленной комиссии и комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, а также руководители органов военного управления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, Народного фронта и Народного ОПК.

«Сегодня в рамках сессии мы обсудим вопросы развития роботизированных комплексов наземного и морского назначения. Они оказывают существенное воздействие на повышение эффективности и возможностей оказывают войск. Более того, специальная военная операция показала необходимость использования наземных роботизированных комплексов для сбережения жизней солдат и офицеров. И наши войска уже накопили определенный опыт применения таких комплексов на поле боя. Это особенно актуально в условиях массированного применения беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, а также различных средств поражения», — заявил Мантуров.

Криворучко, в свою очередь, поблагодарил сотрудников Технополиса и предприятий ОПК за обеспечение фронта необходимым вооружением, в том числе морской и наземной робототехникой. Он добавил, что в ближайшее время по поручению министра обороны РФ в парке «Патриот» откроется обособленное подразделение Технополиса, благодаря чему сократится время проведения апробации и последующей доработки образцов.

Также в рамках сессии оборонные предприятия представили свои изделия, в том числе роботизированные платформы, мобильные платформы разминирования и эвакуации, мобильные радиолокационные станции и противотанковые ракетные комплексы, универсальные гусеничные шасси и многое другое.

Все представленные образцы обладают широкими возможностями применения и способны выполнять задачи в любое время суток и при любой погоде. При этом они постоянно дорабатываются с учетом боевого применения в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпромторг России и «Народный фронт» в рамках стратегической сессии в технополисе «ЭРА» передали военнослужащим в зоне спецоперации автомобили УАЗ и квадроциклы.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
95.03
0.52 104.87
0.42
Будьте осторожны с финансами: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 октя...

Последние новости

18:57
Правительство РФ объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем
18:50
В технополисе «ЭРА» обсудили применение робототехнических комплексов в войсках
18:36
Без страха и ради людей: в России отмечают День работников уголовного розыска
18:24
«Еще несовершеннолетними»: солистки «Тату» были на вечеринке P. Diddy
18:10
«Дедушка номер один»: единственная дочь Эминема готовится стать мамой
18:01
Воровал крокодила, кенгурят и жил при храме: что известно о «карлике» -расхитителе зоопарков

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Притворялся женщиной: в Истре задержан учитель, который вел переписку со школьницами
Воровал крокодила, кенгурят и жил при храме: что известно о «карлике» -расхитителе зоопарков
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения