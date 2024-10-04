Минпромторг и «Народный фронт» передали бойцам СВО уазики и квадроциклы

Техника направлена российским военнослужащим в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина.

Минпромторг России и «Народный фронт» передали военнослужащим в зоне спецоперации автомобили УАЗ и квадроциклы. Видео торжественной церемонии передачи техники, которая прошла в военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе, появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Уазики и квадроциклы вручали первый заместитель главы Правительства РФ Денис Мантуров и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Они передали военнослужащим более 80 транспортных средств из 2,5 тысячи, которые поступят в зону СВО до конца года в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина.

«Менее чем за год на средства резервного фонда правительства закуплено и направлено на передовую более двух тысяч автомобилей УАЗ различных моделей. Очередную партию машин сегодня передаем в распоряжение бригад воздушно-десантных войск. Вся автомобильная техника укомплектована системами РЭБ и детекторами дронов. Кроме того, на фронт будут отправлены снегоболотоходы российского производства, адаптированные под потребности военных», — отметил Мантуров.

Он добавил, что до конца года для передачи военным будет приобретено еще более 2,5 тысячи единиц техники, включая автомобили «Лада Нива», УАЗ, Sollers, бронированные «Бураны», квадроциклы и многоцелевые багги.

Квадроциклы востребованы бойцами в зоне СВО из-за своей мобильности, маневренности, проходимости и возможности нести дополнительное вооружение. Кроме того, благодаря малому весу и большой площади контакта колес с поверхностью квадроциклы могут с легкостью проходить по минам, предназначенным для тяжелой бронетехники.

В свою очередь, уазики благодаря мощной раме и полному приводу выдерживают значительные нагрузки, обладают высокой грузоподъемностью, простотой в эксплуатации и мобильностью в условиях бездорожья. Эти машины российские бойцы с успехом используют в зоне боев для перевозки гуманитарных грузов, боеприпасов и эвакуации раненых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Народный фронт» передал 155 пикапов приграничным регионам в рамках гумпомощи.