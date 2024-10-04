Лукашенко пригрозил войной за атаку на свой вертолет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что крушение его вертолета из-за беспилотника будет означать начало вооруженного конфликта.

В общении с жителями агрогородка Парохонск белорусский лидер завел речь об украинских беспилотниках, пролетавших над республикой. Он отметил, что ситуация не нарушила его покой, тем не менее он потребовал, чтобы Служба безопасности обсудила этот вопрос с пилотами.

«Я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет президента — это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что на Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он добавил, что его основная цель — не допустить вступления Белоруссии в конфликт. Однако в случае угрозы страна будет готова отреагировать.

В сентябре Лукашенко заявил, что нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны. Он подчеркнул, что республика будет отстаивать свои ценности и интересны, а белорусское миролюбие не стоит принимать за слабость, потому что стране есть чем ответить.

«Никому не позволим посягнуть на святую землю предков, на независимость и суверенитет нашей Родины», — заявил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Ереване в рамках заседания Евразийского межправительственного совета и третьего Евразийского экономического форума.