Спонтанный поцелуй Лерчек и Natan вызвал бурное обсуждение в соцсетях

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 22 0

Блогер Лерчек и рэпер Natan поцеловались

Спонтанный поцелуй Лерчек и Natan вызвал бурное обсуждение в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Неужели между знаменитостями что-то есть?

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и рэпер Natan поцеловались на съемках популярном реалити-шоу о выживании звезд. Все произошло во время одного испытания, в ходе которого участникам проекта нужно было передавать друг другу различные предметы с помощью рта. В этот момент два наших героя буквально слились губами в жарком поцелуе.

Кроме того, некоторое время назад в Сеть также попало двусмысленное видео, где Лерчек с разбегу бросается в объятия рэпера и буквально виснет на нем.

Подписчики оценивают поведение знаменитостей по-разному: одни уже называют их парой, а другие предполагают, что они просто решили привлечь внимание наивной аудитории.

Стоит отметить, что Natan, в отличие от Лерчек, находится в браке, в котором растит двоих сыновей.

Напомним, что Валерия Чекалина снова оказалась в эпицентре скандала. Блогера и ее бывшего супруга Артема обвиняют в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Их отправили под домашний арест до 26 ноября. Как вела себя Лерчек в суде — смотрите видео в нашем материале.

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