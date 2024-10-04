Дуров впервые опубликовал свое фото вместе со старшей дочерью: «Она настоящий мозг»

Основатель Telegram продолжает приоткрывать завесу личной жизни. Чем еще он может удивить?

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые опубликовал в своем канале фото со старшей дочерью, сделанное в 2013 году.

Павел Дуров со своей старшей дочерью. Telegram / Du Rove's Channel / durov

«Пока мы терпеливо ждем, пока Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте немного понастальгируем. Вот моя старшая дочь рассказывает мне, как запустить Telegram летом 2013 года. Она — настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», — написал Дуров.

Имени запечатленной на снимке девочки он не назвал.

Подписчики в недоумении — сколько на самом деле детей у Павла? И кем приходится ему Ирина Болгар, которая называет себя матерью его троих детей?

Менеджер Дурова отмечал, что Болгар и предприниматель «никогда не были парой», а просто имели общих детей, на содержание которых Дуров давал деньги. Однако Болгар якобы расточительно тратила алименты на предметы роскоши, поэтому финансирование со стороны основателя Telegram прекратилось. Сама Болгар назвала данное заявление бессовестной ложью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгар выступила против воссоединения с Дуровым. Она заявила, что Павел оскорбил их детей, поэтому никаких отношений между ними больше не будет.