Путин поздравил педагогов с Днем учителя: «Ответственная и благородная миссия»

Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Фото, видео: Терещенко Михаил/ТАСС; 5-tv.ru
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Российский лидер отметил — благодаря труду преподавателей и спустя много лет россияне с теплотой вспоминают их и годы, когда учились.
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя. Он поблагодарил всех, кто связал свою жизнь с образованием и воспитанием молодежи, за их нелегкий труд.
«Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию. Учительский труд вызывает особое уважение. В нем заложен глубочайший созидательный смысл — помочь каждому найти свой собственный путь, свое призвание», — отметил глава государства в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что в России всегда была сильная педагогическая школа, благодаря чему даже спустя много лет после окончания учебы люди с теплотой вспоминают те годы и преподавателей. В заключение российский лидер пожелал учителям здоровья и успехов.
Глава государства подчеркнул, что достижения школьников — лучшее подтверждение значимости труда учителей, их самоотдачи и душевной щедрости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем важность взаимодействия семьи и школы.
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