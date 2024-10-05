Путин поздравил педагогов с Днем учителя: «Ответственная и благородная миссия»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 696 0

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Фото, видео: Терещенко Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

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Российский лидер отметил — благодаря труду преподавателей и спустя много лет россияне с теплотой вспоминают их и годы, когда учились.

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя. Он поблагодарил всех, кто связал свою жизнь с образованием и воспитанием молодежи, за их нелегкий труд.

«Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию. Учительский труд вызывает особое уважение. В нем заложен глубочайший созидательный смысл — помочь каждому найти свой собственный путь, свое призвание», — отметил глава государства в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что в России всегда была сильная педагогическая школа, благодаря чему даже спустя много лет после окончания учебы люди с теплотой вспоминают те годы и преподавателей. В заключение российский лидер пожелал учителям здоровья и успехов.

Глава государства подчеркнул, что достижения школьников — лучшее подтверждение значимости труда учителей, их самоотдачи и душевной щедрости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем важность взаимодействия семьи и школы.

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Путин поздравил педагогов с Днем учителя: «Ответственная и благородная миссия»

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