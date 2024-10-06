Витамин В12 повышает уровень тестостерона у мужчин и помогает при бесплодии

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 22 0

Он участвует в белковом обмене, снижает уровень гомоцистеина, тем самым предупреждая атеросклероз, инфаркты, инсульты и остеопороз.

Витамин В12 повышает уровень тестостерона у мужчин и помогает при бесплодии

Фото: 5-tv.ru

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Канадские ученые определили, что витамин В12 или кобаламин способен поддержать уровень тестостерона. Результаты работы опубликованы в медицинском журнале The Journal of Nutrition.  

Сообщается, что в исследовании принимали участие 303 мужчины с диагнозом «бесплодие», средний возраст которых составлял 36 лет. В фокус-группу не принимали тех, которые в течение полугода перенес вазэктомию, имел физические нарушения, принимал лекарства, связанные с фертильностью.

Как сообщали ученые, витамин В12 участвует в белковом обмене, снижает уровень гомоцистеина, тем самым предупреждая атеросклероз, инфаркты, инсульты и остеопороз.

«Полученные данные свидетельствуют, что среди мужчин с бесплодием низкий уровень витамина B12 в сыворотке крови связан с более высоким риском дефицита тестостерона и нарушениями андрогенных гормональных профилей, которые влияют на сперматогенез, и, следовательно, на фертильность», — отмечают исследователи.

По их информации, кобаламин — незаменимый водорастворимый витамин, критически важный для некоторых физиологических функций, таких как синтез ДНК и созревание эритроцитов — красных кровяных клеток. Соответственно, повышение уровня кобаламина снижает вероятность дефицита тестостерона у мужчин с бесплодием.

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