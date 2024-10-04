Миф или правда? Может ли загиб матки привести к бесплодию

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 14 0

Гинеколог Литвиненко: загиб матки не представляет опасности

Миф или правда? Может ли загиб матки привести к бесплодию

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Гинеколог ответил на волнующий миллионы женщин вопрос.

Загиб матки может привести к бесплодию — так утверждают многие. Однако акушер-гинеколог Артем Литвиненко в беседе с изданием Газета.ру развеяла этот распространенный миф. По ее словам, такое расположение матки не вызывает проблем со здоровьем у женщин.

Врач рассказывает, что отклонение матки от оси таза вперед или назад — зависит от длины и плотности связок. По его утверждению, под «загибом» понимается слишком сильный наклон к прямой кишке или в сторону мочевого пузыря.

«Часто люди думают, что загиб препятствует проникновению сперматозоидов в матку. Но это миф: сперматозоиду препятствуют спайки в шейке или в самой матке и трубах, а не ее положение. Также распространен миф о том, что загиб матки препятствует оттоку менструальной крови и приводит к бесплодию. Но ни то, ни другое неверно», — отметил Литвиненко.

Гинеколог уверяет, особенность загиба матки не представляет опасности, и никакие средства не исправят положение органа.

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