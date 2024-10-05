В Раде призвали распространить военные действия на территорию Белоруссии

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда призвал киевские власти распространить военные действия на территорию Белоруссии. Видео выступления парламентария опубликовало украинское издание «Инсайдер».

«Важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», — заявил Дунда.

Украинский нардеп уверен, что при заходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) «небольшими подразделениями» на территорию Белоруссии армия республики «сложит оружие». При этом Дунда не пояснил, на чем основана его уверенность.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нападение на республику будет означать начало третьей мировой войны. Он подчеркнул, что Минск будет отстаивать свои ценности и интересы, а белорусское миролюбие не стоит принимать за слабость, потому что стране есть чем ответить.

«Никому не позволим посягнуть на святую землю предков, на независимость и суверенитет нашей Родины», — заявил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко пригрозил войной за атаку на свой вертолет.