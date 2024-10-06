Страшное ДТП в Волгоградской области привело к гибели людей

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

1 человек погиб и 11 пострадали в результате ДТП в Волгоградской области

Страшное ДТП в Волгоградской области привело к гибели людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По предварительным данным, скончался водитель одного из столкнувшихся автомобилей, еще 11 человек пострадали.

В результате ДТП в Волгоградской области один человек погиб и 11 пострадали. Об этом сообщило в своем Telegram-канале управление МВД по региону.

По данным ведомства столкнулись легковой автомобиль Mercedes и пассажирская «Газель». Авария произошла на 705-м километре трассы Р-229, которая следует из Самары в Волгоград. Есть жертвы.

«В результате ДТП 30-летний водитель автомашины Mercedes от полученных травм скончался, 11 пассажиров автомашины „Газель“ обратились за медицинской помощью», — уточняется в пресс-службе управления МВД по региону.

В данный момент на месте аварии находится руководство областной Госавтоинспекции, работают эксперты-автотехники и следственно-оперативная группа Быковского района.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Анталье столкнулись два автобуса с туристами из России. ДТП произошло 6 октября примерно в 10:30 утра. Туристический автобус, следовавший по трассе D400 из Анталии в Аланию, столкнулся с другим туристическим транспортным средством, которое подвозило отдыхающих в гостиницу и припарковалось на обочине дороги. Все пострадавшие туристы были из России. По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет.

+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
2:40
Российская гимнастка сорвалась во время выступления в цирке и сломала руки
2:21
«Профессиональный снобизм»: Соседов о том, почему Добрынина не принимали коллеги
2:01
Страшное ДТП в Волгоградской области привело к гибели людей
1:42
Не только P. Diddy: экс-солистка Pussycat Dolls вскрыла подноготную шоу-бизнеса
1:20
Не дожил три недели до 35-летия: умер австралийский певец Джек Колвелл

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Обманул на 25 млн рублей: экс-супруга Нюши подозревают в еще одной крупной афере
Полезна не для всех: кому категорически противопоказана овсянка
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения