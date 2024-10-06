Страшное ДТП в Волгоградской области привело к гибели людей

По предварительным данным, скончался водитель одного из столкнувшихся автомобилей, еще 11 человек пострадали.

В результате ДТП в Волгоградской области один человек погиб и 11 пострадали. Об этом сообщило в своем Telegram-канале управление МВД по региону.

По данным ведомства столкнулись легковой автомобиль Mercedes и пассажирская «Газель». Авария произошла на 705-м километре трассы Р-229, которая следует из Самары в Волгоград. Есть жертвы.

«В результате ДТП 30-летний водитель автомашины Mercedes от полученных травм скончался, 11 пассажиров автомашины „Газель“ обратились за медицинской помощью», — уточняется в пресс-службе управления МВД по региону.

В данный момент на месте аварии находится руководство областной Госавтоинспекции, работают эксперты-автотехники и следственно-оперативная группа Быковского района.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Анталье столкнулись два автобуса с туристами из России. ДТП произошло 6 октября примерно в 10:30 утра. Туристический автобус, следовавший по трассе D400 из Анталии в Аланию, столкнулся с другим туристическим транспортным средством, которое подвозило отдыхающих в гостиницу и припарковалось на обочине дороги. Все пострадавшие туристы были из России. По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет.