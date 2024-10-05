Есть пострадавшие: в Анталье столкнулись два автобуса с туристами из России

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 32 0

В Анталье столкнулись два автобуса с туристами из России

Есть пострадавшие: в Анталье столкнулись два автобуса с туристами из России

Фото: www.globallookpress.com/Shadati

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ДТП произошло утром, известно о 12 раненых.

В турецкой провинции Анталья столкнулись два автобуса с туристами, пострадали 12 человек. Об этом сообщает агентство IHA.

ДТП произошло около 10:30. Туристический автобус, следовавший по трассе D400 из Анталии в Аланию, столкнулся с другим туристическим транспортным средством, которое подвозило отдыхающих в гостиницу и припарковалось на обочине дороги.

По информации источника 5-tv.ru, все туристы были из России. В результате аварии несколько человек были госпитализированы. По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве 14-летний подросток сел за руль автомобиля и устроил серьезное ДТП — школьник наехал на бордюр и снес дорожный знак с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Авария произошла на Сиреневом бульваре. Известно, что в машине были и пассажиры, тоже несовершеннолетние. В результате ДТП 14-летняя девушка получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение.

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