«Мертвые души» в наше время: ущерб по делу больницы в Петербурге составил 340 млн руб

Всего арестовано девять человек.

Дело инфоцыган Чекалиных, Артема и Валерии, больше известной под ником Лерчек, пошло на новый круг. Ранее их подозревали, обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. Но неуплату они сумели погасить, перечислив 504 миллиона рублей в бюджет. А «отмывание» еще расследуется.

Но тут вскрылись новые факты — незаконный вывод из России более 250 миллионов рублей. И опергруппы выехали по тем же адресам. Дом, квартира, обыски, изъятие документов. Впрочем, кое-что изменилось — Чекалины успели развестись. Двое суток их допрашивали, потом суд поместил обоих под домашний арест, но по разным адресам.

Параллельно развивается дело и другой инфосемьи Блиновских. Пока «королева марафонов» в СИЗО, ее муж Алексей был отозван с СВО в Москву для следственных действий против его адвоката. Юристу Эльману Пашаеву предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Вот такое «колесо фортуны».

Но на этой неделе в ряду раскоронованных марафонщиц прибыло. В Петербурге задержали основательниц клуба NeL. Обучавшие, как прийти к успеху и стать образцом этикета бизнес-леди, по версии следствия, воровали деньги у государства. Одна была замдиректора городской больницы и свою подругу туда же устроила фиктивно экономистом, и премии себе выписывали.

Всего по делу арестовано девять человек. Общий ущерб на «мертвых душах» более 340 миллионов рублей. Одна из задержанных — Елена Тодурова — как она себя позиционировала — дипломированный эксперт в области столового и винного этикета, оказалась женой главного кардиохирурга Украины Бориса Тодурова, человека, который призывает убить каждого русского солдата. Расследование корреспондента «Известий» Алексея Багина.

А ведь и правда применила на практике и специальные знания, и прочие навыки. Наталья Чоха не только организатор закрытого клуба «НЕЛ», но и весьма успешный менеджер в области здравоохранения. Иначе как еще объяснить всю ту роскошь, которой себя окружила. Простой заместитель главного врача по экономическим вопросам простой городской больницы Петербурга владеет элитной недвижимостью, летает на частных самолетах и где-то находит время писать книги и преподавать деловой этикет.

Не отстают в нескромном образе жизни и другие сотрудники. Кадры оперативной съемки в квартире Ксении Косухиной — бухгалтера больницы. Апартаменты этой петербурженки в одной из башен Москва Сити с символичным названием «Нева».

По мнению следователей, не слишком хитрую, но результативную идею участники клуба начали воплощать еще в 2021 году. Тогда в больнице резко увеличился набор персонала: водителей, уборщиков, операторов ЭВМ. Правда, в лечебном заведении их никто не видел, все они «мертвые души».

Номинальные работники получали завышенные оклады и большую часть денег сразу возвращали организаторам схемы. 344 миллиона рублей ушли из зарплатного фонда на чью-то красивую жизнь.

Отправляемся в клинику. В заведении суматоха. Еще бы, ведь большую часть администрации арестовали. Удалось дойти до кабинета одного из незадержанных пока заместителей. Вскоре появилась и подмога, в лице ответственного за гражданскую оборону.

Главврач Татьяна Суровцева не на месте. Она отдыхает сейчас в Испании. Нам удалось до нее дозвониться. Она сказала, что у нее проблемы с сердцем и отказалась разговаривать.

По нашим данным хищения, могли начаться намного раньше, чем это озвучивается. А именно еще в 2020 году. Когда фиктивным работникам выплачивали по 200-300 тысяч рублей в месяц, а заодно — миллионные премии. Речь о так называемых ковидных доплатах.

Во время пандемии весь коечный фонд перепрофилировали под больных COVID-19. Помимо этого, благодаря личной инициативе Суровцевой под прием «коронавирусных» оборудовали еще и поликлиническое отделения номер сорок два. Больше коек — больше государственное финансирование.

«Выделяется определенное количество денег по конкретному заболеванию. Ишемическая болезнь стоит пятьдесят тысяч, средняя продолжительность госпитализации. Бронхиальная астма — двадцать пять или тридцать тысяч. А COVID стоил 150 и больше. Если пациент лежал в реанимации или долгое время на ИВЛ, то там вообще миллионами исчислялась одна история болезни», — рассказала врач-пульманолог Анна Слободкина.

Примечательно, что весь этот «праздник жизни» за чужой счет — выдумка не оригинальная. Нечто похожее уже давно практикуется в здравоохранении Украины. Самая близкая подруга руководителя элитного сообщества «НЕЛ» — госпожи Чохи — уроженка Незалежной Елена Тодурова. Устроена бухгалтером при больнице номер двадцать. Сейчас тоже под арестом. А еще совсем недавно одна из сорока лучших жен Украины, которые вдохновляют своих мужей на то, чтобы менять страну.

Вот ее муж Борис Тодуров, украинский хирург-миллионер, угодивший в крупный коррупционный скандал и не в один, но до сих пор продолжает работать и периодически нести в массы свою позицию.

«Сегодняшняя Россия, как ни крути, это враг, которого мы сегодня истребляем, убиваем на своей территорий — тех, кто пришли с оружием», — говорил в интервью Тодуров.

«И вы, хирург с мировым именем, который спасает от смерти, стреляли бы по людям?» — спрашивал у него журналист Дмитрий Гордон*.

«Да», — без раздумий ответил он.

В Интернете даже сохранились списки общего имущества этой золотой парочки. Но на Украине под следствие Тодурова тогда не попала. Вовремя развелась и эмигрировала. Сначала в Дубай и потом в Россию. Как и на какой почве подружилась с Натальей Чоха — выяснит следствие.

* внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом