Российская гимнастка сорвалась во время выступления в цирке и сломала руки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Сейчас артистка находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Российская гимнастка сорвалась во время выступления в цирке и сломала руки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Воздушная гимнастка Валерия Запашная во время исполнения сложного трюка в цирке в Кемерово сорвалась и упала с высоты шести метров. В результате инцидента она сломала руки, сообщил народный артист РФ Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

 

Артистку тут же отвезли в ближайшую больницу на карете скорой помощи. В медучреждении за лечение гимнастки взялись лучшие хирурги Кузбасса. Навестить ее в больнице после инцидента приехал брат артистки Ярослав. Он показал, что у Запашной перебинтованы обе руки, самостоятельно есть она пока не может, поэтому ее кормят. Но сама циркачка держалась стойко и даже способна улыбаться. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Благодарю губернатора Кемеровской области Илью Владимировича Середюка, и, конечно же, особую благодарность выражаю врачам третьей городской больницы имени Подгорбунского за оперативную помощь», — подытожил Запашный.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как гимнастка Диляра Бикмаева сорвалась с большой высоты при выполнении воздушного номера в цирке Кисловодска.

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