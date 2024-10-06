Российская гимнастка сорвалась во время выступления в цирке и сломала руки

Воздушная гимнастка Валерия Запашная во время исполнения сложного трюка в цирке в Кемерово сорвалась и упала с высоты шести метров. В результате инцидента она сломала руки, сообщил народный артист РФ Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

Артистку тут же отвезли в ближайшую больницу на карете скорой помощи. В медучреждении за лечение гимнастки взялись лучшие хирурги Кузбасса. Навестить ее в больнице после инцидента приехал брат артистки Ярослав. Он показал, что у Запашной перебинтованы обе руки, самостоятельно есть она пока не может, поэтому ее кормят. Но сама циркачка держалась стойко и даже способна улыбаться. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Благодарю губернатора Кемеровской области Илью Владимировича Середюка, и, конечно же, особую благодарность выражаю врачам третьей городской больницы имени Подгорбунского за оперативную помощь», — подытожил Запашный.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как гимнастка Диляра Бикмаева сорвалась с большой высоты при выполнении воздушного номера в цирке Кисловодска.