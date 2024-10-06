Получила оплеуху: возлюбленный Бородиной ударил телеведущую на камеру

Знаменитость восприняла все в шутку, но фанаты уже стали бить тревогу.

Телеведущая Ксения Бородина получила оплеуху от своего возлюбленного Николая Сердюкова. «Удар» стал частью игры — так звезды развлекались вместе с друзьями. Впрочем, многие поклонники пары возмутились такому поступку молодого человека. Видео опубликовало издание Super.

Бородина вместе с возлюбленным улетели на отдых в Турцию. Там они встретились с бывшими участниками реалити-шоу «Дом-2» Сергеем и Дарьей Пынзарь. Вместе решили устроить новый челлендж. Его суть в том, чтобы не засмеяться и не пролить воду, когда бьешь кого-то по лицу лавашом. И если Пынзарь свою жену «ударил» символически, то Сердюков, кажется, в свой удар вложил если не всю, то пол силы точно. По щеке Бородиной он заехал так, что лепешка порвалась.

«Во время съемок этого ролика никто не пострадал. Только Коля спал в детской», — с юмором подписала ролик Бородина.

Фанаты Бородиной с юмором увиденное не восприняли. Многие отметили, что Сердюков, судя по силе удара, давно хотел это сделать, он вовсе не любит телеведущую, и нормальный мужчина так бы не поступил.

Бородина не стала слушать мнение со стороны. Она попыталась оправдать Сердюкова, а также посоветовала всем, кому кажутся их отношения ненормальными, угомониться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущая Ксения Бородина наказывает дочерей.