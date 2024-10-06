Лерчек признала вину в выводе валюты по подложным документам

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Блогера и ее бывшего супруга отправили под домашний арест до 26 ноября.

Лерчек признала вину в выводе валюты по подложным документам

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, еще до судебного заседания, на котором ее отправили под домашний арест, признала свою вину в проведении нелегальных операций на сумму 250 миллионов рублей. Однако вскоре отказалась от слов.

«Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — заявили агентству ТАСС правоохранители.

Несколько дней назад блогеру и ее бывшему супругу Артему предъявили обвинение в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Уточнялось, что преступление, в совершении которого обвиняют Чекалину, связано с ее фитнес-марафонами.

При их продаже заключились договоры с иностранными компаниями, оплата поступала на счета зарубежного банка. А блогеры отчитывались перед контролирующими организациями в России, предоставляя фальшивые документы. По версии следствия, эта схема позволила им вывести за пределы страны свыше 250 миллионов рублей.

На днях суд вынес вердикт — отправить под домашний арест до 26 ноября. Если вина Лерчек и ее мужа Артема Чекалина будет доказана, им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего долг блогера Елены Блиновской вырос еще на шесть миллионов рублей.

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