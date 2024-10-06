Снова не в ту дверь? Дочь Киркорова намекнула на его участие в «белых» вечеринках P. Diddy
Алла-Виктория подшутила над отцом Киркоровым на фоне скандала с P. Diddy
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Американский рэпер сейчас находится под арестом из-за тусовок с сексуальной эксплуатацией.
Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория опубликовала в соцсети короткое видео, в котором высмеяла своего отца на фоне скандала вокруг вечеринок американского рэпера P. Diddy (Шона Комбса).
Подросток часто пародирует в своих роликах Киркорова с нарисованной фломастером бородой. В очередном видео Алла-Виктория призналась, что очень надеется не увидеть имя отца в списках гостей вечеринок P. Diddy. Однако однозначного ответа она не дала, но намекнула: музыкант все-таки мог посещать такие тусовки.
Арест рэпера P. Diddy
В сентябре рэпера P. Diddy арестовали по подозрению вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Согласно искам, он также организовывал так называемые «белые вечеринки» с участием звезд американского шоу-бизнеса. Там имели место не только разврат и наркотики, но и насилие. Эти мероприятия могли длиться несколько дней.
В ходе обыска у рэпера дома нашли запрещенные вещества, оружие и тысячу бутылок детского масла. Также Комбс пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, но ему отказали.
Ранее 5-tv.ru писал, что исполнитель T. Killah (настоящее имя Александр Тарасов) вспомнил о своем выступлении на концерте P.Diddy в Казахстане. Как рассказал российский артист, его приглашали на частную вечеринку.
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