Снова не в ту дверь? Дочь Киркорова намекнула на его участие в «белых» вечеринках P. Diddy

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Алла-Виктория подшутила над отцом Киркоровым на фоне скандала с P. Diddy

Снова не в ту дверь? Дочь Киркорова намекнула на его участие в «белых» вечеринках P. Diddy

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Американский рэпер сейчас находится под арестом из-за тусовок с сексуальной эксплуатацией.

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория опубликовала в соцсети короткое видео, в котором высмеяла своего отца на фоне скандала вокруг вечеринок американского рэпера P. Diddy (Шона Комбса).

Подросток часто пародирует в своих роликах Киркорова с нарисованной фломастером бородой. В очередном видео Алла-Виктория призналась, что очень надеется не увидеть имя отца в списках гостей вечеринок P. Diddy. Однако однозначного ответа она не дала, но намекнула: музыкант все-таки мог посещать такие тусовки.

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Арест рэпера P. Diddy

В сентябре рэпера P. Diddy арестовали по подозрению вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Согласно искам, он также организовывал так называемые «белые вечеринки» с участием звезд американского шоу-бизнеса. Там имели место не только разврат и наркотики, но и насилие. Эти мероприятия могли длиться несколько дней.

В ходе обыска у рэпера дома нашли запрещенные вещества, оружие и тысячу бутылок детского масла. Также Комбс пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, но ему отказали.

Ранее 5-tv.ru писал, что исполнитель T. Killah (настоящее имя Александр Тарасов) вспомнил о своем выступлении на концерте P.Diddy в Казахстане. Как рассказал российский артист, его приглашали на частную вечеринку.

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