ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 196 0

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения переправы ВСУ через реку Оскол

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В момент удара на переправе находился транспорт противника, который перевозил личный состав на ротацию.

Летчики Военно-космических сил (ВКС) России уничтожили переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Кадры поражения опубликовало Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции. В момент атаки на переправе находился транспорт противника, который перевозил личный состав на ротацию.

Также военное ведомство отчиталось о поражении аэродрома в Хмельницкой области и базе горючего в Одессе. Удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Кроме того,  за минувшие сутки удалось поразить пункты управления беспилотниками ВСУ, скопления живой силы и военной техники боевиков в 137 районах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России за сутки в ходе проведения спецоперации ликвидировали до 1620 боевиков армии Украины.

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