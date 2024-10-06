Войска РФ продолжают выполнять задачи спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Вооруженные силы России за сутки в ходе проведения спецоперации ликвидировали до 1620 боевиков армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, подразделения группировки войск «Север» ВС РФ на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение противнику. В ходе боев в населенных пунктах Липцы, Волчанские хутора и Волчанск Харьковской области ВСУ потеряли до 50 боевиков и две гаубицы Д-30.

«Западная» группировка заняла более выгодные рубежи и позиции. Наши военные поразили противника в районах Петропаловки, Купянска, Шийковки и Берестового под Харьковом, а также в Грогоровке и Торском ДНР. Вместе с тем были отражены три контратаки ВСУ. В итоге войска киевского режима потеряли до 400 боевиков, танк, две боевые бронированные машины (ББМ), восемь авто, а еще гаубицы Д-20, М119 и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

«Южная» группировка нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр ДНР. Вместе с тем отражены четыре контратаки противника. ВСУ потеряли до 530 боевиков, а также две ББМ «Козак», семь авто, САУ Krab, по одной гаубице Caesar, FH-70, «Мста-Б» и по два орудия Д-30 и М119. Четыре склада боеприпасов тоже удалось уничтожить.

«Центральная» группировка, продолжая продвижение вглубь обороны ВСУ, нанесла противнику поражение в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово ДНР. Еще были отражены девять контратак ВСУ. Бойцы РФ ликвидировали до 460 боевиков, уничтожили два пикапа и по одной гаубице «Мста-Б» и Д-30.

«Восточная» группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение ВСУ в Доброволье, Великой Новоселке, Октябре, Золотой Ниве ДНР, а также в Темировке в Запорожской области. Отражены две контратаки ВСУ. Войска РФ ликвидировали более 120 украинских боевиков, а еще уничтожили девять авто и по одной гаубице М198, FH-70.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новояковлевка, Жеребянки Запорожской области, Львово и Токаревка под Херсоном. Там ВСУ потеряли до 60 боевиков, пять авто и САУ «Гвоздика». Уничтожена также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями. Украинские боевики не оставляют попыток атаковать российские регионы.