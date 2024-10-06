Причиной смерти Андрея Неретина стал двухдневный запой

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 35 0

Исполнитель роли чиновника Виталия Наливкина стал пить после того, как узнал о закрытии своего проекта.

Причиной смерти Андрея Неретина стал двухдневный запой

Фото: © РИА Новости

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Причиной смерти актера Андрея Неретина стал двухдневный запой. Об этом сообщил 5-tv.ru режиссер скетч-шоу о депутате Наливкине Андрей Клочков.

По его словам, актер не пил целый год, но новость о завершении проекта оказалась для него тяжелым ударом. Это и спровоцировало возлияния, длившиеся на протяжении двух дней и ставшие для Неретина фатальными. 

Актера нашли у себя дома в тяжелом состоянии, сразу же доставили в больницу. Там он скончался через сутки. 

Поклонники Неретина в сети строят предположение, что актер настолько сильно вжился в роль, что не смог перенести «символическую» смерть своего героя и умер вместе с ним.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова. Актрисе было 82 года., причиной смерти стала онкология. Папорова известна тем, что писала сценарии к мультфильмам и участвовала в создании таких легендарных работ, как: «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и так далее.

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