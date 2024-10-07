В России могут ввести штрафы за оскорбление учителей
Известия: В России могут ввести штрафы за оскорбление учителей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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В некоторых случаях штраф может достигать 700 тысяч рублей.
В России могут ввести штрафы за публичное оскорбление педагогов. Как выяснили «Известия», законопроект уже поддержали в Минпросвещения, и сейчас готовятся внести в Госдуму.
Депутаты предлагают разделить характер нарушений на оскорбления учителей при исполнении, например, на уроке или перемене, и в интернете.
В первом случае, гражданам будет грозить штраф до 20 тысяч рублей, в то время как для юридических лиц предусмотрено более суровое наказание — до полумиллиона.
По той же логике распределена ответственность за оскорбления в интернете. До 30 тысяч рублей — для граждан, и до 700 тысяч рублей — для организаций.
Как отметили авторы проекта, новая мера позволит защитить честь и достоинство преподавателей, а также повысит их социальный статус в обществе.
Ранее 5-tv.ru писал, что учителем года РФ стал преподаватель физики из Петербурга. Он также получил от издания «Учительская газета» специальный приз имени Геннадия Селезнева «За настойчивость в достижении цели» в размере 100 тысяч рублей. Его вручил главный редактор сетевого СМИ.
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