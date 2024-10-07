«Все немного иначе»: в войсках РФ рассказали о трудностях боев в Курской области

Боец «Метис»: особенности рельефа в Курской области осложняют нам работу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Несмотря на это, российская армия ежедневно наносит поражение противнику в приграничных районах.
Работу Вооруженных сил России осложняют особенности рельефа в Курской области. К тому же армия Украины используют более мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в этом регионе. Об этом рассказал оператор беспилотников с позывным «Метис» в беседе с РИА Новости.
«Здесь все немного иначе, чем в ДНР. Лес гораздо более плотный — есть где спрятаться. А там все лысое, не скрыться от дрона. Но главное — тут РЭБ работает сильнее. Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее», — сказал он.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ дважды сорвали попытки ВСУ прорваться через российскую границу. Кроме того, на днях в ходе вытеснения противника из Курской области были ликвидированы более 400 боевиков киевского режима.
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