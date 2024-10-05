Более 400 боевиков и 16 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 27 0

МО: ВС РФ ликвидировали более 400 боевиков ВСУ за сутки в Курской областии

Более 400 боевиков и 16 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

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Тема:
Курская область

Наши бойцы дважды сорвали попытки противника прорваться через российскую границу за минувшие сутки.

Российские силы продолжают операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успехах ВС РФ сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке.

Бойцы российской группировки войск «Север» за минувшие сутки дважды отразили контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Любимовка и Обуховка. Также были пресечены попытки врага пойти в атаку вблизи Камышевки и Плехово.

Украинские боевики дважды пытались прорвать государственную границу РФ в районе Нового Путя, однако были разгромлены.

Российским войскам также удалось нанести ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и техники как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства и самоходная артиллерийская установка „Богдана“, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Также сообщается, что за минувшие сутки 17 боевиков ВСУ сдались в плен ВС РФ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в приграничье Курской области противник потерял более 20200 боевиков, 135 танков и другой военной техники. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как расчеты «Градов» уничтожили скопления живой силы ВСУ в курском приграничье.

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