В Киеве заявили о мощном взрыве в центре города

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

В Минобороны России эти сообщения пока не комментировали.

В Киеве заявили о мощном взрыве в центре города

Фото: 5-tv.ru

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Мощный взрыв прогремел в центре Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Очень мощный взрыв в центральных районах Киева, трясутся окна», — приводятся слова собеседника.

Другой же подчеркнул, что в украинской столице работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Минобороны России не комментировало данную информацию. При этом следует отметить, что российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России за сутки ликвидировала 1,6 тысячи боевиков ВСУ в зоне СВО. Войска РФ продолжают выполнять задачи спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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