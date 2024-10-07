В Киеве заявили о мощном взрыве в центре города

Мощный взрыв прогремел в центре Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Очень мощный взрыв в центральных районах Киева, трясутся окна», — приводятся слова собеседника.

Другой же подчеркнул, что в украинской столице работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Минобороны России не комментировало данную информацию. При этом следует отметить, что российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России за сутки ликвидировала 1,6 тысячи боевиков ВСУ в зоне СВО. Войска РФ продолжают выполнять задачи спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.