Застрявшие в снегу: в Магаданской области автобус пришлось эвакуировать спасателям
Магаданские спасатели эвакуировали пассажиров автобуса, застрявшего в снегу
Фото, видео: 5-tv.ru
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Но из-за метели и плохой видимости транспорт не смог подняться на перевал.
В Магаданской области пассажиров с детьми пришлось эвакуировать из снежного плена. Ночью автобус ехал из небольшого поселка в столицу региона. Но из-за метели и плохой видимости не смог подняться на перевал.
На место прибыл вездеход регионального МЧС и на нем же специалисты вывезли в Магадан 12 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что южные регионы России накрыла песчаная буря. В республике Калмыкия, Астраханской и Ростовской областях разгул стихии продолжался уже в течение суток.
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