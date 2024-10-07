Застрявшие в снегу: в Магаданской области автобус пришлось эвакуировать спасателям

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Магаданские спасатели эвакуировали пассажиров автобуса, застрявшего в снегу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Но из-за метели и плохой видимости транспорт не смог подняться на перевал.

В Магаданской области пассажиров с детьми пришлось эвакуировать из снежного плена. Ночью автобус ехал из небольшого поселка в столицу региона. Но из-за метели и плохой видимости не смог подняться на перевал.

На место прибыл вездеход регионального МЧС и на нем же специалисты вывезли в Магадан 12 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что южные регионы России накрыла песчаная буря. В республике Калмыкия, Астраханской и Ростовской областях разгул стихии продолжался уже в течение суток.

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