Застрявшие в снегу: в Магаданской области автобус пришлось эвакуировать спасателям

Но из-за метели и плохой видимости транспорт не смог подняться на перевал.

В Магаданской области пассажиров с детьми пришлось эвакуировать из снежного плена. Ночью автобус ехал из небольшого поселка в столицу региона. Но из-за метели и плохой видимости не смог подняться на перевал.

На место прибыл вездеход регионального МЧС и на нем же специалисты вывезли в Магадан 12 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что южные регионы России накрыла песчаная буря. В республике Калмыкия, Астраханской и Ростовской областях разгул стихии продолжался уже в течение суток.