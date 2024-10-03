«Играет с ней»: почему Бен Аффлек до сих пор не развелся с Джей Ло
Актер Бен Аффлек пытается защитить Джей Ло от скандала на фоне развода
Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight
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Теперь знаменитости расстаются окончательно.
Знаменитый актер Бен Аффлек намеренно затягивает бракоразводный процесс с популярной актрисой Дженнифер Лопес. Об этом информированный источник сообщил в беседе с RadarOnline.
Артист специально «играет» с бывшей возлюбленной. Как ни странно, таким образом он пытается избежать лишнего внимания со стороны прессы и общественности к развалившемуся браку с Джей Ло.
«Он просто пытается сделать это расставание как можно более „чистым“. Он не хочет, чтобы развод взорвался. Можно сказать, что он играет с ней», — отметил собеседник издания.
Он также подчеркнул, что теперь знаменитости точно не сойдутся вновь. Аффлек лишь пытается огородить Лопес от громкого скандала и ненужной драмы.
После красивого романа звезды впервые расстались в 2004 году. Однако в 2021 году пара объявила о воссоединении. В 2022-м Аффлек и Лопес расписались, но в апреле этого года их брак снова дал трещину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бена Аффлека застали у «рехаба» после слухов о воссоединении с Джей Ло.
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